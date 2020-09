Record aan afval opgevist uit zee door vissers bij Harlingen: 176.000 kilo

Vissers worden gestimuleerd om afval dat ze opvissen mee te nemen naar de vaste wal. Zo belandt het niet op de stranden en wordt de zee schoner. Ook voor dit jaar verwacht Harlingen een record aan vuil. Dat komt ook nog altijd door de ramp met het containerschip MSC Zoe. Er zou nog 800.000 kilo aan spullen uit de containers op de zeebodem liggen.

Onzichtbaar probleem

Het Fishing for Litter-project heeft als doel om de vervuiling van de zee tegen te gaan. Steeds meer vissers doen mee aan het project. Het gaat om een onzichtbaar probleem: want het meeste zwerfafval zinkt naar de zeebodem.

Financiën

Jan Joris Midivaine is projectleider bij Fishing for Litter. Hij vertelt hoe het in z'n werk gaat: "De vissers vanuit Harlingen komen tijdens het vissen afval tegen, en in plaats van het terug te gooien, nemen ze het in bigbags mee. Een van de oorzaken dat er dit jaar zoveel afval is de ramp met de MSZ Zoe, maar ook een andere manier van vissen waarmee er meer van de bodem wordt gehaald. Het gaat om van alles en nog wat. Zo'n 60 procent is plastic, maar het gaat ook om metaal, hout, kleding."

Maar het opvissen is niet gratis. Dat kost geld. "We zijn op zoek naar financiers, want er is eigenlijk nog te weinig geld voor. De overheid draagt nu bij, maar ook de koopvaardijhavens en sponsoren. Het zou ook mooi zijn als er een compensatieregeling vanuit MSC zou kunnen komen."