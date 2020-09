Adviseur: nationale wedstrijden op Prikkedam onmogelijk vanwege geluid

Het bestemmingsplan, dat regelt wat wel en niet op het circuit mag, was in oktober 2019 door de gemeenteraad van Ooststellingwerf vastgesteld. Volgens STAB zou in dit plan het woon- en leefklimaat van de omwonenden aangetast worden.

Ook al is er een geluidsscherm van twee meter hoog en 150 meter lang geplaatst waar de adviseur positief over is, uit een akoestisch onderzoek blijkt dat ondanks alle maatregelen van de motorcrossvereniging niet bij alle woningen in de omgeving aan de geluidseisen wordt voldaan.

Geluidsoverlast bij omwonenden

Bij trainingen zou de geluidsbelasting van De Prikkedam 45 tot 50 dB zijn en bij wedstrijden 70 dB, terwijl de gemeente maar een belasting tot 45 acceptabel vindt. Desondanks was de gemeente toch akkoord gegaan met het plan omdat er maar drie dagen per jaar wedstrijden mogen worden gehouden.

STAB is echter niet tevreden over de plaats van de geluidsmetingen: tussen bomen en struiken bij een kippenhok. Hier was door een omwonende al eerder een opmerking over gemaakt: "Zo ver mogelijk van de crossbaan vandaan en zo laag mogelijk." STAB vindt een meting op het terras bij de woning realistischer, waar volgens hen de overlast zo'n 1 tot 3 dB hoger is en dus boven de grenswaarde die de gemeente aanvaardbaar vindt, ligt.