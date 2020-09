Huwelijken uitgesteld of afgezegd vanwege corona; trouwlocaties hebben het moeilijk

Trouwlocaties in Fryslân hebben het moeilijk, omdat de meeste huwelijken vanwege de coronacrisis uitgesteld of afgezegd zijn. De anderhalvemeterregel is op zo'n feest bijna niet te handhaven. Minister Grapperhaus moest dat woensdag ook toegeven, nadat hij gefotografeerd werd op zijn eigen bruiloft terwijl hij geen afstand hield van gasten. Hij ging door het stof in de Tweede Kamer. "Dat geeft maar weer aan hoe moeilijk het is om afstand te houden, zeker op een bruiloft", zegt Coen van Eck, eigenaar van trouwlocatie De Koperen Tuin in Leeuwarden.