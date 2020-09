Herdenkingsmunt ter ere van 100-jarig bestaan Woudagemaal

De munt, met de naam Woudagemaal Vijfje, is ontworpen door kunstenaar Berend Strik, die in 2006 ook het Rembrandt Vijfje ontwierp. Aan de ene kant staat de koning met op de achtergrond een wapperende Friese vlag, en daaronder een fragment van de kanalen die het Woudagemaal omringen. Op de andere kant van de munt staat het Woudagemaal vanuit vogelvluchtperspectief.

De munt, dat in wettig betaalmiddel is, wordt op 7 oktober voor het eerst geslagen met een nominale waarde van vijf euro. 7 oktober is ook de datum dat het Woudagemaal honderd jaar bestaat. De munt is vanaf donderdag te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.