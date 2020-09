Sportvisserij Fryslân maakt VISparels: kennis maken met vissen

De visplek is, net als andere VISparels, een paar maanden geleden al geopend, maar door de corona heeft de ceremonie nog niet plaatsgevonden. In die tijd is er al veel gevist, ook door Wiebe. "Als het mooi weer is, dan kan ik hier in de zomer wel een paar keer per week zitten, ik heb deze zomer ook mooi veel gevangen." Ook als het mooie weer zich niet laat zien, is Wiebe niet tegen te houden, "dan zet ik gewoon een paraplu op en zit ik mooi droog."

Loodvrij vissen

Vissen met lood wordt nu nog gedaan, maar de sportvisserij wil in de toekomst hier van af. Op de borden die bij de VISparel Tolhuispark staan, staat dat met lood vissen in deze vijver niet wordt toegestaan. "In 2027 gaan wij van de sportvisserij Nederland loodvrij vissen. Lood is schadelijk voor het milieu en de mensen, maar ook voor de vissen is het niet goed. Wij spelen daarop in, pilotgebieden zoals deze willen wij nu al loodvrij hebben zodat de overgang geleidelijk gaat."

De verenigingen willen het voor de mensen ook mogelijk maken om zonder lood te vissen: "Wij hebben bij de lokale hengelsportwinkeliers in Grou, Leeuwarden en Dokkum goede loodvervangers gebracht, mensen kunnen hun lood dan inruilen voor een goed alternatief. De eerste dertig kilo lood is vanaf mei al ingeleverd!"