Reinder Schaap geïnstalleerd als honorair consul voor Roemenië

"Ik heb drie jaar in Roemenië gewoond en voor de Nederlandse overheid gewerkt. Toen ik in 2015 met pensioen ging, ben ik in contact gebleven met het land en ook met de Roemeense ambassade in Den Haag. Op een gegeven moment hadden ze in het Noorden geen honorair consul meer", vertelt Schaap. Zo kwam hij op de functie terecht.

Economische en culturele contacten

Een honorair consul is een persoon die aangesteld wordt door de overheid om hun belangen en dat van haar burgers te behartigen in een ander land. "De consul heeft in principe drie taken. Consulair, dus het helpen van Roemenen die hier in de problemen zitten, economische relaties verbeteren en culturele contacten versterken", legt Schaap uit.

"Maar dat consulaire deel is in de afgelopen jaren veel minder geworden. Aan de ene kant doordat landen zoals Roemenië nu in de EU zitten en minder problemen hebben." Aan de andere kant zijn sommige taken weer ingewikkelder geworden en daarom gecentraliseerd.

Samenwerking

Het gaat nu dus vooral over belangenbehartiging. "Roemenië is best een ingewikkeld land, maar we kunnen ook zeker wat aan elkaar hebben. In Roemenië liggen de productiekosten veel lager, maar ze hebben weer niet de technische kennis en markt die wij hier hebben", legt Schaap uit. "Roemenië heeft een groot landbouwpotentieel, terwijl daar hier veel druk op ligt. Er is ruimte qua oppervlakte en qua ondernemen."

Schaap wordt donderdagochtend op het gemeentehuis van Sneek geïnstalleerd. Het honorair consulaat van Roemenië in het Noorden zelf, zit in Heeg. "Ik ben geboren in de voormalige gemeente Rauwerderhem, nu onderdeel van Súdwest-Fryslân. Daarmee kom ik nu ook weer een beetje thuis."