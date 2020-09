Gemeenteraad Harlingen willen ambtelijke huisvesting in centrum stad

Het CDA heeft woensdag nog wel wat vragen en opmerkingen over het plan. De partij stemde eerste tegen en daarna voor. Een van de zorgen ging over de aankoop van de nodige panden in het centrum. CDA'er Hendrik Sijtsma is bang dat, nu duidelijk is geworden dat de panden nodig zijn voor de uitbreiding, de prijs teveel omhoog gaat.

Andere plannen onderzoeken

De partij zou ook graag de andere plannen nog goed willen laten onderzoeken. "Als je voor een scenario kiest, zul je nooit weten wat het alternatief ons zou kunnen brengen. Je moet aan de inwoners uit kunnen leggen waarom je ergens voor hebt gekozen en wat de consequenties zijn", zegt Sijtsma. Om het proces niet te vertragen stemde de partij daarom uiteindelijk voor het centrumplan.

De komende periode worden de plannen uitgewerkt en wordt er een ontwerp gemaakt voor de verbouwing. Pas daarna wordt een definitief besluit genomen. De verwachting is dat de uitvoering in 2022 begint en in 2023 afgelopen is.