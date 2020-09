Bijzondere eeuwklok geschonken aan de collectie van Museum Joure

Uilke Stinne was later instrumentmaker bij de Spoorwegen. Hij was zo'n vier jaar bezig met het bouwen van de eeuwklok, die in 1938 voltooid was. De basis is een uurwerk van een Friese staartklok. Daar heeft Stinne zo'n 15 mechanieken aan gemaakt voor alle aanduidingen die nodig waren.

Bijzonder is dat de klok niet alleen de Nederlandse tijd, maar ook die voor Noordoost-Indië en Noord-Amerika aangeeft. Er zijn trommels die de tijd aangeven, wijzers ontbreken.

Eerste eeuwklok

Het museum in Joure heeft een grote collectie aan klokken, maar dit is de eerste eeuwklok. Wat het nog meer speciaal maakt is dat er een uitgebreide documentatie bij is met beschrijvingen van alle onderdelen.