Fanfare Wijckel zit met opslag vol spullen nu rommelmarkt niet doorgaat

"We hadden ook niet gedacht dat het nu door zou gaan, dat was al snel duidelijk," zegt voorzitter Christina Boonstra. "Maar we hebben een lid die al jaren spullen voor ons verzamelt. Dus dat ging wél door, dat hok komt wel vol. Het ligt mooi onder dak, maar als we het kwijt kunnen dan zou dat mooi zijn. We lopen nu onze inkomsten mis. Die rommelmarkt is wel de meest belangrijke inkomstenbron van het jaar."

Belangrijke inkomsten

De fanfare wil de spullen nu eigenlijk in één keer kwijt. "De man die het voor ons verzamelt is intussen 84 jaar, dus hij heeft eigenlijk ook geen zin om iedere keer weer voor iets kleins op te draven. Als we op een zaterdag voor een kleine 5.000 euro verkopen, zeggen we nu niet: voor een paar honderd euro is het klaar. Ik hoop dus dat er wat handelaren zijn met interesse. Het meeste zit in dozen verpakt. Normaal zijn we een week van tevoren al aan het uitpakken, dan kom je alles tegen. Dus nu is het wel de vraag wat je tegenkomt, maar eigenlijk vinden we ieder jaar wel prachtige dingen."