Auto belandt op de kop in de sloot bij Miedum

De hulpdiensten werden ingeschakeld omdat niet bekend was of er nog mensen in de auto zaten. Bij aankomst van de politie en ambulance bleek dat inzittenden zelf al uit de auto waren geklommen. Inzet van de brandweer was daarom niet meer nodig.

De inzittenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.