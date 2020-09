Onbeperkte Elfstedentocht heeft vergunningen voor elkaar in alle gemeentes

Er zijn wel een stuk minder deelnemers dan eerder het plan was. "Ooit ben ik gestart met de droom voor de eerste editie dat er 500 deelnemers per dag zouden komen. Maar door het coronavirus en de onbekendheid halen we dat natuurlijk niet. We zitten nu op zo'n vijftig deelnemers. En dat is goed, prima. Ik heb er steeds het volste vertrouwen in gehad dat het doorgaat. Het is een buitenevenement en we willen het publiek ook oproepen om naast de route te gaan staan. Ik reken er natuurlijk wel op dat de Fries verstandig is en 1,5 meter afstand houdt. Dan maken we er een groot feest van."

"Deelnemen, niet aan de zijlijn"

De tocht is voor mensen met een beperking. Juist daarom is het zo belangrijk. "Deze doelgroep staat zo vaak aan de zijlijn. Ik vindt dat ze een groot applaus verdienen. Ik heb dagelijks contact met deelnemers die al weken voor dit evenement aan het trainen zijn. Ik gun deze mensen dat ze in het zonnetje kunnen staan en applaus krijgen. En deelnemen, niet aan de zijlijn staan", zegt Krijnen.

Dat betekent ook dat er veel geregeld moet worden. "Mensen komen met een scootmobiel, een driewieler, een rolstoel. We moeten voor al die hulpmiddelen opslag of vervoer regelen. Ook moeten we in sanitaire voorzieningen voorzien, dat betekent dat we rolstoeltoegankelijke dixies op de route gaan plaatsen om de tien kilometer."

Trotse zoon

Sandy haar zoon Niels is erg trots op zijn moeder. "Ze heeft het bepaalde periodes slecht gehad, maar ze is altijd een ondernemende vrouw geweest. Altijd vol ideeën en plannen. Dan kom je zo'n periode tegen die je neerhaalt. Maar als je dannu ziet waar ze staat, wat ze kan doen, is opgestaan vanuit haar rolstoel, bergen heeft beklommen en haar ideeën heeft waar kunnen maken, dan ben ik trots. En blij dat ik daar deel van kan uitmaken."