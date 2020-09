KNSB presenteert ingekorte marathon-kalender: twee keer naar Thialf, finale in Leeuwarden

"Alle preventieve maatregelen om bij wedstrijden iedereen zijn werk te kunnen laten doen kosten extra geld", zegt Willem Hut, de disciplinemanager Marathon bij de KNSB. "Bovendien kunnen we maar beperkt publiek toelaten en op bepaalde locaties kunnen we alleen genodigden ontvangen. We zullen keuzes moeten maken."

Hut benadrukt dat het programma nog wel onder voorbehoud is. Als het coronavirus weer oprukt en de situatie wijzigt, kan de kalender er ineens heel anders uitzien. "In dat geval kunnen we snel schakelen", zegt Hut. "Dit hebben we de afgelopen weken ook uitgebreid besproken met de betrokken platforms van teams en rijders."

Thialf en de Elfstedenhal

De eerste wedstrijd op Friese bodem is de derde in de Marathon Cup-reeks. Die wordt verreden op 7 november in Thialf. Ook de negende wedstrijd is in Thialf, op 30 januari 2021. Het slotstuk vindt plaats in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Op 27 februari 2021 is daar de finale van de Marathon Cup.

Op 24 oktober begint het seizoen traditioneel in de open lucht met de marathon op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.