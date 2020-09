FNP niet blij met 'Friesland style'

Een gemiste kans. Zo noemt de FNP de nieuwste toerismecampagne van Merk Fryslân, die gericht is op het eigen Friese publiek dat in de eigen omgeving op vakantie kan. De FNP is er niet blij mee dat er in de reclame op bijvoorbeeld posters en bussen consequent 'Friesland' staat in plaats van 'Fryslân.' De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten.