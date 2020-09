Scooter aangereden aan de Ureterpvallaat in Drachten

Bij de rotonde aan de Ureterpvallaat in Drachten is woensdagavond een scooter door een auto aangereden. Op de scooter zaten een jongen en een meisje. De automobilist wilde de Zonnedauw op rijden, maar zag de scooter over het hoofd. Het meisje op de scooter raakte gewond aan haar been en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen had last van zijn arm en heeft enkele schrammen opgelopen.