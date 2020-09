Onderzoek: veel achterstallig snoeiwerk in Ooststellingwerf

De gemeente heeft een steekproef gedaan om te kijken hoe het met de bomen is. Als het snoeiwerk nu toch nog wordt uitgevoerd, kost dat 480.000 euro. Burgemeester en wethouders stellen nu aan de gemeenteraad voor om de bomen bij wegen en paden voorrang te geven. Die worden dan eens in de zes jaar gesnoeid. Buiten de bebouwde kom moet het gaan om een keer per negen jaar.

Wethouder: 8.000 per jaar voor onderhoud

"In de gemeente Ooststellingwerf staan heel veel bomen: 36.000 gemeentelijke bomen. Na onderzoek is achterstallig onderhoud geconstateerd, ook wel met bepaalde plekken waar zoveel dood hout is dat het gevaarlijk is. We willen graag een voorstel doen aan de gemeenteraad om 80.000 euro per jaar beschikbaar te stellen om dit op te lossen. We hadden ook al wat geld gereserveerd voor het onderhoud van de bomen, dus ik hoop dat ze dit gaan vrijgeven," zegt wethouder Esther Verhagen.

Klein snoeibudget was een keuze

Het blijft een feit dat het achterstallig onderhoud betreft. Het had eerder gemoeten. "Er is een keuze gemaakt om met een klein budget de bomen te onderhouden, dat heeft als gevolg dat veel bomen niet goed onderhouden zijn. We hebben wel altijd gekeken naar drukke plekken, er is meer onderhoud geweest bij wandel- en fietspaden bijvoorbeeld. Maar er zijn ook veel bomen verder van de weg of in een buitengebied. Daar moeten we echt wat mee doen, we willen graag goed zorgen voor ons bomenareaal."

Het gaat ook om eikenbomen, die de laatste jaren berucht zijn vanwege de eikenprocessierups. Verhagen: "We hebben veel eikenbomen en daardoor ook veel eikenprocessierupsen. De bestrijding daarvan kost veel geld. Afgelopen jaar hebben we een pilot gedaan met twee bestrijdingsmanieren. Dat lijkt goed te gaan, maar we wachten de resultaten nog af."