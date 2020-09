NACHTWACHT360° in Nes: "De keerzijde van de kunst"

Directeur Anke Bijleveld is er trots op dat ze het naar Nes kon halen. "Ik heb elke week gebeld. Dit is echt de allereerste keer dat het buiten het atelier in zijn totaliteit staat. Alles is hier in Nes te zien."

Interpretatie

Zij legt uit waar het NACHTWACHT360° eigenlijk voor staat: "Het betekent eigenlijk: de keerzijde van de kunst, dus er is ook een achterkant van de Nachtwacht. Een interpretatie van de fotograaf. Wij hebben een groot project in de theaterkerk van Nes. De hele tentoonstelling met kostuums en helmen heeft alleen in het atelier van Hans Ubbink in Amsterdam gestaan. De Nachtwacht zelf is ook in het Rijksmuseum geweest en in Miami."

Daarvoor is goed naar het werk van Rembrandt gekeken. "Zij hebben geprobeerd zich te laten inspireren door de originele Nachtwacht van Rembrandt. Zij zijn in het leven van die tijd gedoken en alle kleding is heel secuur nagemaakt. Het project liep echt uit 'uit de klauwen'. Er werden ook look-a-likes gezocht en zo hebben ze het helemaal in scene gezet in het atelier. Julius Rooymans is de fotograaf die dit allemaal bedacht heeft."