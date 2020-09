VIDEO: Hoe gaat het nu met vlogger Merijn Bouma?

Fietsgids en Fries-om-utens Merijn Bouma kon niet lang genieten van het toeristenseizoen in Barcelona. Eind juli is de stad op 'oranje' gezet en sinds een week geldt code oranje voor het hele land. Dat betekent dat Nederlandse toeristen in quarantaine moeten als ze uit het land komen. Voor Merijn betekent het dat hij sinds het begin van corona maar één maand aan het werk kon. Nu overweegt hij ander werk te zoeken.