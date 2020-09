Problemen op school Drogeham: "We kunnen toch niet zo lang wachten op uitslag?"

Als leerkrachten ook maar een beetje verkouden zijn, komen ze thuis te zitten in afwachting van een coronatest. Het kan soms wel dagen duren, voordat ze zo'n test kunnen laten doen, en daarna moeten ze ook nog wachten op de uitslag.

Hele klassen zitten thuis, als er geen invallers zijn. Op dorpsschool De Tarissing in Drogeman weten ze zich er geen raad mee. Directeur Marthe Postma: "Een voltijds-leerkracht voelde zich niet goed en zit nu thuis. Onze vervangersgroep is vrij groot, maar meer mensen zijn een beetje ziek en daar zijn al vervangers op ingezet."

Pas vrijdag is er plek

Het krijgen van een coronatest is niet zomaar geregeld: "Hij heeft gistermiddag (dinsdag, red.) om twee uur gebeld en er is pas vrijdagmiddag plek. In Groningen of in Zwolle. De uitslag komt dan in of na het weekeinde." De kinderen zijn met lesmateriaal en een iPad naar huis gestuurd. De zieke leerkracht probeert, voor zover dat lukt, op afstand les te geven.