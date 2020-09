VIDEO: Nieuwe elektrische inspectieboot voor provincie in Franeker gebouwd

"Het is niet de eerste voor ons, maar het is mooi dat er op het gebied van elektrische boten veel innovatie is op dit moment. Het is wel anders bouwen dan bij andere boten. We hadden de vrijheid om wat meer onderaannemers en leveranciers te nemen uit Fryslân, dus dat is leuk. Volgend jaar met de bouwvak moet het klaar zijn," zegt Tjitse Stiensma van Scheepswerf Talsma. Hij geeft leiding aan de operationele uitvoering.