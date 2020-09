Burgerinitiatief Land van Ons op koopjacht in Fryslân voor biodiversiteit

Biodiversiteit speelt al zestig jaar een rol en al die tijd heeft boerenorganisatie LTO niets voor elkaar kunnen krijgen, zegt Franke Remerie van Land van Ons. Alles is achteruitgegaan. De overheid en natuurorganisaties hebben daar niet veel aan kunnen bijdragen.

De coöperatie heeft achtduizend leden en ze zijn nu een maand of tien actief. In april hebben ze het eerste stuk land aangekocht. Het weiland bij De Tiemen is hun vierde aankoop. Land van Ons wordt door de leden zelf geattendeerd op geschikte landerijen die te koop staan.

Koesteren

Land van Ons heeft geen verdienmodel. Wat ze willen, is verbetering van de leefomgeving. Vergeet de euro's zegt Remerie. Het gaat om het herstel van de biodiversiteit. Accepteer dat een mooie, nieuwsgierige omgeving veel geld waard is. Dan moet je het niet over de rest hebben. Want de rest heeft voor veel problemen gezorgd in dit land, in de hele wereld.

Remerie was onder de indruk toen hij afgelopen voorjaar voor het eerst het weiland bij De Triemen zag: "Dit moet je koesteren."