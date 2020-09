Spannende weken voor cultuur in Leeuwarden

Het probleem is dat er nu al te weinig geld is voor de belangrijkste culturele instellingen in de hoofdstad. Als er niets gebeurt, moet De Harmonie misschien wel een paar dagen per week dicht en is poppodium Neushoorn straks misschien wel een leeg gebouw. Dit is scenario A. Om dit op niveau te krijgen moet er 1,5 miljoen euro bij, dat is scenario B. En om de ambities van het vervolg op Culturele Hoofdstad 2018 overeind te houden is er nog een paar ton extra nodig, scenario C. De gemeenteraad moet nu uit deze richtingen een keuze maken, geen makkelijke keuze nu gemeenten het financieel moeilijk hebben.

Cultuur serieus nemen

Harry Bevers van de VVD stemt daarin mee. "Zonder naar het geld te kijken is ambitie C het mooist, maar ik denk dat we blij moeten zijn als we scenario B kunnen realiseren." De PvdA zet ambitieuzer in. "Tegelijkertijd is die basis heel beperkt en zou je, als je cultuur serieus wilt nemen, moeten streven naar scenario C", zegt Mirka Antolovic van de PvdA, de grootste partij in de gemeenteraad.