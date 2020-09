Soldaat van Oranje hervat stilgelegde voorstellingen met Leeuwarder Jan van Olffen als bassist

Van zes shows per week in één keer naar nul. Zolang heeft Van Olffen sinds zijn 16de niet meer stilgezeten. Hij is een van de muzikanten die het langste meespelen in Soldaat van Oranje. Nu de voorstellingen weer beginnen, geeft dat wel een raar gevoel. "Je krijgt bijna een soort van premièregevoel. Het heeft natuurlijk zo'n vijf maanden stilgelegen. Vorige week hebben we een paar repetities gehad. Dan is het in het begin wel even heel apart. Want niemand van ons heeft ooit zo lang niets gedaan."

Normaal is in de cultuursector veel te doen, maar afgelopen maart viel het helemaal stil. "Het gaat van 36 jaar lopen en druk bezig zijn met van alles naar in één klap helemaal niets meer. Dat is mij nog nooit eerder overkomen. De eerste twee weken heb je een vakantiegevoel, maar daarna word je er onrustig van."

Van Olffen was blij dat hij nu tijd had om bij zijn familie te zijn, maar hij is er nu ook weer klaar voor om weer met de voorstellingen verder te gaan. "Je bent bezig met een productie en dan wil je gewoon werk hebben."

Jan zit al tien jaar bij de productie Soldaat van Oranje. Dan dreigt het verhaal dat wordt verteld, normaal te worden. "Ik ben ook invaller geweest bij de musical The Lion King, waarvoor ik naar Scheveningen moest. Dan kwam ik langs de gevangenis en de Waalsdorpervlakte, waar mensen in de oorlog opgesloten waren en geëxecuteerd zijn. Dan gingen m'n nekharen recht overeind staan."

Aangepaste voorstelling

Er zijn veel aanpassingen gedaan aan de voorstelling, zodat alles nu volgens de richtlijnen van het RIVM cverloopt. "Wij mogen niet meer in contact komen met het publiek en we mogen de zaal niet meer in. Daarnaast is elke tweede rij stoelen weggehaald, en tussen mensen van verschillende gezinnen zitten twee lege stoelen. Normaliter konden er wel 1100 mensen in de zaal, maar op dit moment mogen er nog maar ruim 300 mensen plaatsnemen. De blazers zitten in de orkestbak, allemaal tussen plastic schermen."

Jan heeft de voorstelling al zo'n 2300 keer gespeeld. Toch is de beleving nu heel anders: "Het is in het begin een beetje onwennig, omdat alles hetzelfde is, maar toch ook weer niet. Maar het went ook heel snel. Het is zoals het is, en wij zijn al lang blij dat we weer aan de slag mogen."