Meer vliegbewegingen Vliegbasis Leeuwarden: "Moet dat nou zo raar?"

De straaljagers vliegen wel vaker 's avonds, maar nooit in de zomer. "Normaliter vliegen ze tussen oktober en april in de avond," vertelt Verf. "Nu wordt er ook al 's avonds gevlogen en dat valt wel op in het dorp"

Onbekende vliegtuigen onderscheppen

"De intensiviteit van de vliegbewegingen 's avonds hebben te maken met de QRA-functie die de vliegbasis Leeuwarden vanaf september weer uitvoert," vertelt Verf. Het Quick Reaction Alert onderschept vliegtuigen in het luchtruim van de Benelux die geen vliegplan hebben ingediend en die zich niet identificeren. Elke drie maanden is de QRA op een andere vliegbasis gestationeerd. "Dat kan zijn in Volkel, in België of yn Leeuwarden". Omdat de QRA 24 uren per dag inzetbaar moet zijn, wordt er ook 's avonds gevlogen. "Dat gebeurt nu al, omdat vliegeniers moeten oefenen om te vliegen met een nachthelm," zegt Verf.

Het is de laatste keer dat de QRA in Leeuwarden met F16's wordt gedaan. "De volgende keer als Leeuwarden weer aan de beurt is en de vliegtuigen klaar zijn, wordt de QRA uitgevoerd met de F-35."