Drijvend zonnepark bij zandwinning Skûlenboarch met ruimte voor recreatie

De plas is ongeveer 45 hectare groot. Niet de hele plas wordt bedenkt met zonnepanelen, zegt David de Boer van Enerzjyk Skûlenboarch. Het zal gaan om twee derde of drie vierde deel, en aan de zijde waar het meeste lawaai is van industrie. Als alles doorgaat, komen er 60.000 tot 70.000 zonnepanelen. Dat is genoeg om de helft van alle woningen in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van stroom te voorzien. Het zandwinplas is gelegen in deze twee gemeenten.

Zonnepanelen in het water plaatsen heeft als voordeel dat het water voor koeling zorgt. Bovendien hoeven de zonnepanelen dan niet op ander terrein geplaatst te worden. De gemeenten hebben een taakstelling wat betreft de realisatie van zonne-energie en anders zouden de panelen mogelijk op landbouwgrond neergezet worden. Als alles doorgaat, begint in 2022 of 2023 de aanleg van het drijvende zonnepark by Skûlenboarch. Dit jaar en volgend jaar zijn jaren van voorbereiding.

Wandelpaden

Het bestaande strandje blijft open voor zwemmers en andere recreanten, en de hekken zullen verdwijnen. Er zijn plannen voor de aanleg van wandelpaden en fietspaden voor mountainbikers, mogelijk ook steigers om te vissen. Kortom: de voormalige zandwinplas moet breder toegankelijk worden.