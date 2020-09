Speciale editie van Nijntje 'in ut Franekers'

Bouma werd geboren in Franeker, woont in Harlingen en is nu docente in Bolsward. Het boek staat onder redactie van Wim Aalbers, auteur van de Taalgids foar ut Franekers.

Nijntje is eerder onder meer vertaald in het Gronings, Drents, Rotterdams en Haags. Uitgeverij Bornmeer heeft intussen al meer dan 350.000 streektaal-Nijntjes verkocht die voorgelezen worden aan kinderen in heel Nederland en op de Antillen.