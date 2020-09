Criminele burgerinfiltrant in Vidar-zaak kreeg ruim 77.000 euro voor verdiensten

Hij kreeg in eerste instantie 50 euro per uur, maar later in het onderzoek ging het om 70 euro per uur omdat de inzet van de infiltrant met de codenaam A4110 intensiever werd. Bovendien zou de infiltratie van de ex-crimineel langer duren als gedacht en daarom werd de beloning met ingang van 1 juni 2019 hoger. A4110 heeft tot nu toe ruim 77.000 euro verdiend met zijn infiltratie.

Infiltrant nodig voor oprollen bende

In criminele burgerinfiltrant is meestal zelf actief of is dat geweest binnen groeperingen waar onderzoek naar gedaan wordt of staat dichtbij de criminelen. Dat maakt hem ook van waarde binnen het rechercheonderzoek. Zijn veiligheid heeft volgens het Openbaar Ministerie altijd voorop gestaan.

De inzet van de burgerinfiltrant was nodig om de bende op te rollen: "De verdachten vormden een buitengewoon gesloten groep." Het inzetten van gewone politie-infiltranten lukte niet, volgens het Openbaar Ministerie.