Criminele burgerinfiltrant in Vidar-zaak kreeg ruim 77.000 euro voor diensten

Twijfels over handelen OM

Het OM zei woensdag nogmaals met klem dat de inzet van de burgerinfiltrant volgens de regels is verlopen. De advocaten van de elf verdachten zetten daar vraagtekens bij. Zo zou de minister van Justitie en Veiligheid pas toestemming hebben gegeven nadat de infiltrant ingezet was. Twee van de verdachten zeggen in hun verklaring dat ze onder druk zijn gezet door A4110. De inzet van een burgerinfiltrant was jarenlang verboden en is nog altijd controversieel.

Communicatie verdachten gehackt.

Onder meer het gebruik van EncroChat door verdachten maakte de inzet noodzakelijk, zei de officier van justitie, via die app konden versleutelde berichten verstuurd worden. Dinsdag werd bekend dat de politie en justitie mee konden lezen met de verdachten, na een hack in hun communicatiesysteem. Het communicatienetwerk werd eerder dit jaar door de politie platgelegd.

Politie-infiltratie lukte niet

A-4110 zou volgens het OM zo kort mogelijk ingezet worden. Het doel was het inwinnen van informatie, pseudo-aankopen doen en politie-infiltratie introduceren. Toen de mogelijkheden daartoe "uitgeput" raakten, is A-4110 in maart 2019 als infiltrant gaan werken. "Hij was geen groei-infiltrant die is opgeklommen tot een van de grote jongens", zei de officier van justitie. Het OM komt in december met het eindrapport over A-4110.

Bij de drugshandel zou het gaan om lijnen naar onder meer Finland, Ierland en Australië. Op 2 maart dit jaar onderschepte de politie in Groningen een transport van 86 pakketten speed richting Finland.

In totaal zijn er 22 verdachten. Sommigen worden ook verdacht van wapenbezit en witwasserij. Een gedeelte is lid van motorclub Hell's Angels en Red Devils. De inhoudelijke behandeling is in het najaar van 2021.