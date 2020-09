Buma over regionale corona-aanpak: "Bij kleinere uitbraak blijven maatregelen lokaal"

Tot nu toe werd er bijna altijd gekozen voor een landelijke aanpak van de coronacrisis. Toch komt het kabinet nu met een verschuiving naar de regio's. "We weten inmiddels veel preciezer waar lokaal de uitbraken zitten en wat er lokaal precies gaande is. Daardoor kunnen we ook preciezer ingrijpen", legt burgemeester Sybrand Buma, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, uit.

"Je moet het wel in samenspraak met het land doen. Bij een uitbraak kijken we waar die zit en als we denken dat die groter is dan die plek alleen, wordt de maatregel groter. Als het klein is, blijven de maatregelen lokaal." In Fryslân gebeurde dat al bij de uitbraak op camping Appelhof op Terschelling. "De Veiligheidsregio sloot de camping omdat de burgemeester van Terschelling dat had aangegeven", legt Buma uit.

Discotheken en nachtclubs

Dat discotheken en nachtclubs voorlopig dicht blijven, vindt Buma volstrekt logisch. "De uitbraken zijn daar waar grote groepen jongeren feesten en dicht bij elkaar zijn. Het is vervelend voor ondernemers, maar het kan gewoon niet. Het risico is te groot."

Minister De Jonge zei dinsdag dat het niet de bedoeling is dat kwetsbare groepen zich terugtrekken uit de maatschappij, om bijvoorbeeld jongeren meer ruimte te geven. Hij wil geen 'tweestromensamenleving'. Buma: "De uitbraken zijn nu voornamelijk bij jongeren. Het risico is dat jongeren weer in aanraking komen met grootouders, en voordat je het weet heb je een uitbraak in een verzorgingshuis. Uiteindelijk krijgen we in dit kleine landje altijd contact met elkaar."

Eigen verantwoordelijkheid

Buma zegt nogmaals met klem dat het de eigen verantwoordelijkheid van iedereen is om zich te houden aan de coronamaatregelen. "99 procent van de mensen houdt zich eraan, maar op de plekken waar het misgaat, kunnen we lang niet altijd handhaven. Mensen zullen het altijd zelf moeten doen."

In verpleeg- en verzorgingstehuizen zal ook meer getest worden. Hoe dat in Fryslân vorm zal krijgen, is de taak van GGD Fryslân. Buma: "Waar nodig zullen we meer testen, maar de capaciteit zal altijd begrensd zijn."