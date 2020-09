Elf verdachten 'Vidar-zaak' verschijnen voor de rechter in pro-formazitting

De verdachten staan terecht voor witwassen, vuurwapenbezit en bezit van harddrugs, internationale handel in harddrugs en/of deelname aan de criminele organisatie. Bij politie en justitie staat de zaak bekend onder de naam Vidar. In totaal zijn er 22 verdachten aangehouden. Daarvan zitten nog 11 mensen vast. De anderen blijven verdacht en mogen hun proces in vrijheid afwachten.

Invallen en drugstransport

Naast invallen bij onder andere Westergeest, Leeuwarden, Zurich en Noarrdburgum werd ook een groot drugstransport naar Finland vlak voor de Nederlands-Duitse grens onderschept. Bij de invallen werd beslag gelegd op vier vuurwapens met munitie, boksbeugels en pepperspray. Een aantal wapens werd gevonden in een plastic ton in de grond.

Ook zijn bij huiszoekingen 16 blokken hasj gevonden en ruim 300 hennepplanten, kleine hoedanigheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, ghb en xtc en versnijdingsmiddelen die worden gebruikt voor drugsproductie. Op een van de adressen zijn de restanten aangetroffen van een ondergrondse hennepkweker.

Daarnaast is beslag gelegd op een woning met een woz-waarde van zo'n 350.000 euro, enkele dure horloges en drie auto's, waaronder een auto met een waarde van zo'n 100.000 euro. Op verschillende plekken is voor bijna 100.000 euro aan contact geld aangetroffen. Dat waren vooral euro's, maar soms ook Noorse of Deense kronen.

Infiltranten waren onmisbaar

Justitie heeft vijf infiltranten ingezet voor deze zaak, net als twee burgers. Zij deden onderzoek naar de leden, contacten en activiteiten van de Hells Angels in Fryslân. Eén van de infiltranten was een ex-crimineel. Het inzetten van burgerinfiltranten is erg uitzonderlijk in Nederland. Twintig jaar geleden gebeurde dit voor het laatst.

Voor de inzet van de criminele burgerinfiltrant, die de naam A-4110 heeft gekregen, is toestemming gevraagd en gekregen bij minister Grapperhaus, zo zegt de officier van justitie. Het doel was om de criminele activiteiten van de Hells Angels in Harlingen te kunnen vaststellen en bewijzen. De identiteit van de infiltrant wordt afgeschermd, om zo de man te beveiligen. Zonder de inzet van deze infiltrant was het niet gelukt om de zaak rond te krijgen, zegt het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek van de Vidar-zaak is groot. Voor de inhoudelijke behandeling worden 25 dagen uitgetrokken. Eind 2021 zal dit plaatsvinden.