Dertien acts door naar tweede ronde Liet 2020

Voor het Friese songfestival Liet 2020 hebben zich dertien deelnemers gekwalificeerd voor de tweede ronde. Dat heeft organisatie Stichting Liet '91 dinsdag bekend gemaakt. Uiteindelijk blijven er acht acts over die in de finale op vrijdag 6 november in poppodium Neushoorn in Leeuwarden strijden om de overwinning.