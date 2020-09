Hoe werkt de nieuwe corona-app en hoe veilig is die?

De corona-app 'CoronaMelder' zou eigenlijk afgelopen dinsdag gelanceerd worden, maar dat is voorlopig uitgesteld. Toch kan de app al worden gedownload en kan men hem ook gebruiken. Het is echter de vraag of de app ooit goed zal werken. Andrej Zwitter van Campus Fryslân: "Het vraagt een groot aantal mensen dat de app installeert om daadwerkelijk te werken. Als vijftig procent van de Nederlanders de app installeert, wordt maar 25 procent van alle contacten met coronapatiënten gemeld."