Belangrijk recreatie- en natuurgebied op Ameland aangepakt

Net als in veel andere duingebieden is de vegetatie op Ameland verruigd doordat er te veel stikstof neerslaat. Daardoor verdwijnen soorten die houden van arme, kalkrijke grond, zoals orchideeën. Het typische duinmilieu raakt dan uit zicht. En dat moet anders.

"De ingrepen die we hier gaan doen in dit gebied zijn het maken van kerven waarbij we de duinen vanaf de strandkant helemaal ontdoen van vegetatie zodat het zand alle ruimte krijgt om naar binnen te stuiven", legt Marjan Veendendaal, het hoofd van Staatsbosbeheer op Ameland, uit.

Biodiversiteit

Daarnaast wordt er geplagd. Veenendaal: "Dat houdt in dat in gebieden waar het wat natter kan worden we de humusrijke laag eraf halen, waardoor er meer zand naar boven komt en het water meer ruimte krijgt. En we gaan de overgangsgebieden tussen nat en droog meer accentueren."

Dat moet meer biodiversiteit opleveren, waardoor de natuur beter tegen een stootje kan. Bovendien is het een ontwikkeling die meer konijnen kan opleveren en ook de tapuit profiteert ervan. De Waddeneilanden zijn belangrijke kerngebieden voor deze zeldzame broedvogel.