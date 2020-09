Verreweg het meeste zwerfafval op Griend komt uit Nederland

In 2019 is er 350 kilo afval door vrijwilligers van Natuurmonumenten van Griend afgehaald. En daar is heel goed naar gekeken: "We hebben afval dat hier verzameld was later in Harlingen drie dagen lang in een grote hal gesorteerd en geanalyseerd. En wat we daarbij hebben gezien was dat het meeste afval dat hier op Griend ligt consumentenafval is. Dan moet je denken aan huishoudelijk afval of snoeppapiertjes of flessen", zegt onderzoeker en afvaldetective Wouter Jan Sprietman van Wageningen University & Research.

Visserij-afval is een goede tweede. Daarbij kan het gaan om stukken net, maar ook om handschoenen of zaken die gebruikt worden om mosselpercelen mee te markeren. Als je naar de netten kijkt, is duidelijk dat verreweg het meeste vanuit de Noordzeevisserij afkomstig is.

"Puntjes op de i"

Voor een deel is duidelijk dat netrestanten in zee zijn beland na een reparatie van een net. In het onderzoek wordt ook aangehaald dat er in en om Harlingen al wat minder visserij-afval wordt gevonden, nu daar met de vissers extra op wordt ingezet. Toch kom je het nog steeds regelmatig tegen.

Strietman: "We weten inmiddels dat het visserijafval dat hier ligt voornamelijk Nederlands afval is. Vanuit de Green Deal visserij voor een schone zee zijn allerlei partners waaronder de visserij actief om te kijken wat voor maatregelen kunnen we nemen om afval op zee te voorkomen. Het zou heel mooi zijn om met zijn allen te kijken waar we de puntjes nog op de i kunnen zetten om dit probleem te voorkomen."