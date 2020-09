Turncoach Tjalling van den Berg wil zorg voor slachtoffers en sporters

De turnsters hebben nu te lang stilgestaan, en dat is niet goed voor de voorbereiding op de Olympische Spelen. De twee op non-actief gezette coaches, Vincent Wevers en de Fries Gerben Wiersma mogen donderdag weer beginnen met het geven van trainingen. Maar dan niet als bondscoach en niet in Heerenveen.

De komende tijd zullen alle trainingen worden gegeven in Nijmegen, met speciale toezichthouders langs de kant. Volgens Tjalling van den Berg is dit maar tijdelijk en hij verwacht dat er in december weer trainingen komen in Heerenveen.

"Discussie was eerst eenzijdig"

De discussie ging eerst heel eenzijdig één kant op, vindt Van den Berg. "De trainers werden aan de schandpaal genageld. Uitspraken zijn uit hun verband getrokken, over de rug van iedereen heen. Maar gelukkig kwam er ook wat tegengeluid, ook uit Heerenveen. Want mensen als Gerben Wiersma hebben het echt niet verdiend. En bovendien zijn er ook ontwikkelingen dat we een moderne manier van coachen hebben. Er is een gigantisch verschil tussen de antieke trainer en de moderne coach."

Van den Berg zegt dat hij regelmatig contact had met coach Gerben Wiersma. "Om z'n hoofd fris te houden en te luisteren. Hij moet toch ook weer zijn programma oppakken. Want het is eigenlijk een van de beste coaches die we hebben, vind ik. Hij regelt ook alles om de sporter heen: de lifestyle, het eten, medische verzorging, de persoonlijkheid van de sporter. Dat gedeelte kan hij gelukkig weer oppakken, zonder dag het de naam bondscoach krijgt."

Ook voor de sporters is dat belangrijk, om geen achterstand op te lopen. "Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het mentale deel van coaching wordt zwaar onderschat. Om jezelf terug te vinden, dat eist veel inzet. En het is ook een high tech-sport, dus lig je eruit, dan is er snel achterstand."

Zorg voor slachtoffers en sporters

Wat is nu de oplossing volgens turncoach Van den Berg? "Er zijn twee dingen," zo zegt hij. "Eén: de nazorg voor slachtoffers, dat is heel belangrijk. Wat doen met het onderzoek, dus: met name de cultuur van de bond en de opleidingen van de coaches. En twee: de zorg voor een Olympisch team. Anders krijg je weer een nieuw schandaal omdat je turnsters laat staan. De eerste stap was toen al: zet er een toezichthouder op, maar laat de sporters in hun eigen situatie door trainen. Dit is een tijdelijke situatie, een noodoplossing. Het trainen in Nijmegen kan uiteindelijk niet zo blijven." De verwachting van Van den Berg is dus dat er redelijk snel weer zal worden getraind in de turnhal in Heerenveen.