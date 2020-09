Opnieuw noodkreet over wegkwijnen Friese schuur: de oudste van Noordzeegebied

Dat de schuur zeer oud is, werd in 2015 ontdekt. Borghaerts is als onderzoeker gespecialiseerd op het gebied van houtdatering en hij is ook de oprichter van Stichting Historisch Bouwhout Fryslân.

Geen monument

De schuur is geen Rijks- of gemeentelijk monument. De eigenaar van de schuur was volgens Borghaerts bereid om mee te werken, maar voor hem brengt dat ook financiële lasten met zich mee. Daarom is het nodig om te zoeken naar een passende vorm, zoals Borghaerts eerder al zei. Zelf zou hij graag zien dat er een stichting komt voor het in stand houden van de schuur.