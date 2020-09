Twee ondernemers op Vlieland bakkeleien over ventvergunning op stuk strand

Een stuk strand bij de strandovergang aan de Badweg op Vlieland is het onderwerp van discussie. Hoteleigenaar Harry Westers huurt het gebied sinds 2002. Hij is ook verplicht om dit stuk strand schoon te houden. Maar nu moet de gemeente een verkoopvergunning voor het hele strand afgeven aan Harry Jurjens, eigenaar van Harry's Beach Essentials. En daar is Westers het niet mee eens, want volgens hem kan hij het strand niet schoonhouden wanneer er rommel van een andere exploitant over het strand waait.