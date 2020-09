Anna (20) blij met messenverbod in Drachten: "Het gaat hier wel heftig"

Jeugdwerker Tamara vindt het een goed ding dat er een verbod is nu. Ze werkt bij Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). "Naar mijn idee was het altijd al zo dat je geen messen op straat bij je had. Maar dat er nu extra op gecontroleerd en gehandhaafd wordt, lijkt mij een goed plan", zegt ze. "Als we kijken naar wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd en ook qua heftigheid denk ik dat het goed is, ook al zou het niet echt nut hebben, dat het voor de mensen een veiliger gevoel geeft".

Dit moet stoppen

In het begin zal het verbod niet helpen, denkt Anna. "In het begin zullen ze nog meer doen en uitdagen en vervelend doen met de politie en zo, maar uiteindelijk hoop ik wel dat het helpt. Want dit moet stoppen."