Aanvragen coronatest kost tijd en doorzettingsvermogen

Er zijn op dit moment twee manieren om aan een afspraak voor een coronatest te komen. Dat kan online via coronatest.nl of via de telefoon op 0800-1202. In beide gevallen kom je uit bij het landelijke afsprakencentrum. Zij proberen dan een locatie te vinden die in de buurt is, maar waar het ook niet te lang duurt voor je er terecht kunt. Door de grote drukte op dit moment loop je in beide gevallen tegen problemen aan.

Vianen

Wie online een afspraak probeert te maken moet een aantal vragen beantwoorden over de klachten, inloggen met DigiD om daarna de eigen postcode in te vullen. Wie nu echter een Friese postcode invult krijgt via de website te horen dat er geen testlocaties beschikbaar zijn. Ook het invullen van een Groninger of Drentse postcode helpt niet. Pas bij het invullen van een postcode in Lelystad komt er een testlocatie tevoorschijn: in Vianen, net onder Utrecht.

Via de telefoon heb je net wat meer opties. Zo kan iemand die op dinsdagochtend belt op vrijdag terecht in Drachten, Leeuwarden of IJlst (de drie Friese locaties). Of je moet geluk hebben dat er een afspraak afgezegd wordt zodat je al eerder een plekje kan krijgen. Maar dat is de uitzondering.

Je moet ook geduld hebben voordat je iemand aan de telefoon krijgt op het 0800-nummer. In de meeste gevallen krijg je een bandje dat je vraagt om het een halfuur laten nogmaals te proberen. Krijg je dat bandje niet, dan duurt het in sommige gevallen bijna een uur voordat je iemand aan de telefoon hebt.