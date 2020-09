CityProms krijgt 6 ton subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie

CityProms zou dit jaar voor de tiende keer gehouden worden, maar vanwege het coronavirus kon dat niet doorgaan. De jubileumeditie staat nu gepland voor komend jaar. Producent Jan Gaastra is zeer blij met de toegekende subsidie. "In dit geval bestaat de subsidie uit vier jaar lang 150.000 euro, wat typerend genoeg op de cent af het bedrag is dat de provincie ons gekort heeft."

De zes ton subsidie is de basis voor het bestaan van het festival, zo zijn er bijvoorbeeld geen inkomsten van kaartverkoop omdat CityProms gratis toegankelijk is. "Dat de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden altijd vierkant achter het festival stonden is de basis van het festival. We hebben natuurlijk wat catering, maar het is echt sponsoring, subsidies voor ondersteuning van met name sociaal maatschappelijke projecten dat de basis is. Het festival is natuurlijk veel breder dan alleen dat gratis festival op het plein, het staat op 12 locaties door de stad en gaat eigenlijk het hele jaar door. Het heeft een belangrijke maatschappelijke functie."

Roze Zaterdag

Leeuwarden zou in 2020 Roze Zaterdag organiseren, een evenement dat als doel heeft de diversiteit van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans- en intersekse personen te tonen en het begrip voor deze LHBTI'ers te vergroten. Omdat de productie van Roze Zaterdag in combinatie met CityProms gaat, zou dit ook in gevaar komen. Jan Gaastra: "Het heeft nogal wat effect. We weten nu in ieder geval dat we waarschijnlijk nog een paar jaar door kunnen gaan."

De klap van de beslissing van de provincie kwam hard aan. "Als je negen jaar wel artistieke waarde hebt, maar het tiende jaar niet, dan is dat nogal vreemd. Het is een enorme mokerslag geweest, en het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft daar gelukkig op ingegrepen en die zien waarschijnlijk wel wat de artistieke waarde van CityProms is."

Geen begrip voor de provincie

Gaastra heeft geen begrip voor de keuze van de provincie: "Ik ken het verhaal van de commissies waar het aan uitbesteed is, die gaan dan oordelen over festivals of evenementen die ze misschien nog nooit gezien hebben. Ik vind het jammer dat de provincie zich steeds achter die commissies verschuilt."

Gedeputeerde Sietske Poepkes zal met verschillende instanties in gesprek gaan over dit onderwerp. "Ik hoop dat die wat kwaadheid en vervelende gevoelens weg kunnen halen."

Vragen aan de Provinciale Staten

De CDA Statenfractie, ondersteund door de FNP, PvdA en CU, zal in de Provinciale Statenvergadering van 16 september 2020 vragen stellen over de toegekende subsidies voor de cultuursector. Veel instellingen maken hun zorgen over hun toekomst en hebben daarom bezwaarschriften ingediend.