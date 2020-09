Pilot Gaasterwaarden gaat niet door: "We moeten voor een groot plan gaan"

Al jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling van de Gaasterwaarden, een gebied voor de kust van het IJsselmeer bij Oudemirdum. Het gebied moet versterkt worden om kustafslag tegen te gaan en het strand de Hege Gerzen te beschermen.

"We proberen bepaalde diersoorten en vissen hier meer te stimuleren", vertelt Albert Bekedam fan de initiatiefgroep. "Er zijn hier veel overwinterende dieren aanwezig en de visstand loopt terug."

Het aanpakken van de Gaasterwaarden moet voor de natuur, recreatie én de agrariërs positieve gevolgen hebben. "Als boer leef en doe je alles met de natuur. Alles om je heen gebruik je in je bedrijfsvoering", zegt Lucas Westra, ook van de initiatiefgroep.

Kale zandplaat is niet meer kaal

"De laatste jaren wordt het op zijn beloop gelaten. Daardoor is die kale zandplaat ondertussen niet meer kaal, die is helemaal begroeid." Drie jaar geleden werd daarom de pilot Gaasterwaarden bedacht.

"Maar als we nu naar dit gebied kijken, denken we, die pilot is ver achterhaald. Het heeft teveel tijd genomen bij de provincie en natuurorganisaties. Als we hier echt wat willen doen zullen we voor een groot plan moeten gaan", zegt Westra. De plannen om het gebied aan te pakken moeten dan ook doorgaan, maar dan zonder dat er een pilot aan voorafgaat.