Hoe gaat het nu met vlogger Karin Veldhuizen?

Karin Veldhuizen heeft meegewerkt aan vlogproject Berjochten út it hert van Omrop Frysân. Een netwerk aan mensen vanuit de hele provincie wei heeft in maart, april en mei videodagboeken gemaakt om van binnenuit de provincie te laten zien wat er precies speelde in de coronacrisis.

