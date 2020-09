Berenloop op Terschelling gaat dit jaar toch niet door

"We hebben tot het laatste moment geprobeerd om tegemoet te komen aan de eisen van de vergunningverlener, en onze plannen diverse keren aangepast, maar dat bleek niet voldoende om de gemeente ervan te overtuigen dat het mogelijk is om het evenement op een verantwoorde en veilige manier te organiseren", zegt voorzitter Willem Gerrits.

Gerrits had op meer steun van de gemeente gehoopt. "Als organisatie waren we bereid aan alle knoppen te draaien en alle informatie te leveren, maar dat bleek niet voldoende." De organisatie kreeg te horen dat er niet meer dan 250 deelnemers mogen meedoen. "Dat is natuurlijk geen optie bij een evenement met vier verschillende afstanden en ruim 5.000 deelnemers", zegt Gerrits.