Advocaat Tjalling van der Goot: "Actie Grapperhaus was onverstandig"

Van der Goot noemt de actie van Grapperhaus niet verstandig. "Zeker niet van een man die in the picture is. Van der Goot verwijst daarmee naar de bordesfoto op de trouwerij van de minister."

Geloofwaardigheid

Volgens Van der Goot heeft Grapperhaus laten zien dat het moeilijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. "Het heeft met geloofwaardigheid van doen, zeker als minister die aanjager is van deze maatregel en noodverordening. Dat hij zichzelf er dan niet aan houdt, dat valt bij de meeste cliënten verkeerd."

Toch is de meest belangrijke reden om naar de rechter te stappen een andere. "Wij zijn principieel tegen de noodverordening omdat deze niet rechtmatig is. Het is een beslissing die genomen is door de Veiligheidsregio en is dus niet democratisch."