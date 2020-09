Kazemattenmuseum krijgt bijzonder uniform uit WO2 overhandigd

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand krijgt vrijdag een uniform met een bijzonder verhaal erachter overgedragen. Het gaat om het uniform van sergeant-majoor instructeur Bauke de Jong, bestaande uit een jas, broek en overjas. De Jong vond op 11 mei 1940 op tragische wijze zijn dood toen hij gelegerd was in de Wonsstelling.