Thialf wil 'bubbel' voor schaatssport worden: "Wij willen het schaatshart van de wereld zijn"

"We zijn er niet alleen trots op dat we genoemd worden, maar we staan er natuurlijk voor open dat te onderzoeken", zegt Winters. Wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de recreatie in de ijshal, is nog onzeker. "Het is eigenlijk alleen nog een idee. Een van de dingen die we moeten weten is om hoeveel dagen en toernooien het gaat, dan kunnen we kijken naar de gevolgen voor Thialf."

Ook of het financieel haalbaar is voor de ijshal, is nog niet duidelijk. Thialf moest eerder dit jaar nog uit de financiële problemen geholpen worden.

Schaatshart van de wereld

Thialf wil de wedstrijden in ieder geval graag organiseren, zegt Winters. "We hebben de ambitie om het schaatshart van de wereld te zijn." Ook de schaatsers hopen dat Thialf het wordt. "De schaatsers roepen er zelf hard om dat ze het in Thialf willen doen, dat voelt heel trots."