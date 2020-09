Justitie hackte versleutelde communicatie tussen verdachten Vidar-zaak

Er waren invallen in onder andere Westergeest, Leeuwarden, Zurich en Noardburgum. Daarbij werd beslag gelegd op vier vuurwapens met bijbehorende munitie, boksbeugels en pepperspray. Een aantal wapens werd gevonden in een plastic ton in de grond.

Ook zijn er bij doorzoekingen 16 blokken hasj gevonden en goed 300 hennepplanten, kleine hoeveelheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, ghb en xtc en versnijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de drugsproductie. Op een van de adressen zijn de restanten aangetroffen van de ondergrondse hennepkwekerij.

Daarnaast is beslag gelegd op een woning met een WOZ-waarde van ongeveer 350.000 euro, enkele dure horloges en drie auto's, waaronder een BMW met een waarde van 100.000 euro. Op verschillende plekken is voor bijna 100.000 euro aan contant geld aangetroffen, vooral in euro's, maar ook in Noorse en Deense kronen.

Begin maart werd ook een groot drugstransport met 86 kilo methamfetamine net voor de Nederlands-Duitse grens onderschept. Een 44-jarige Fin is in zijn vaderland veroordeeld tot 11 jaar celstraf voor het smokkelen van de drugs.