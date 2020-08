Henk Veerman hoopt op versterking: "In de breedte is het nog te licht"

De transfer van Veerman kwam op een bijzondere wijze tot stand. De technisch manager van sc Heerenveen, Gerry Hamstra, zocht contact met Veerman. "Gerry belde mij over wat jongens in de Tweede Bundesliga en waarmee ik samen speelde vorig jaar. Toen zei ik: 'Als je deze jongens wilt halen, kun je toch net zo goed mij halen?' Gelukkig waren we het daar snel over eens."

Maar de spits ziet tegelijk dat zijn nieuwe werkgever het lastig heeft. Alle wedstrijden in de voorbereiding gingen verloren. Hamstra heeft al uitgesproken dat sc Heerenveen nog versterking wil hebben en dat is volgens Veerman een goede zaak. "We hebben een klein probleempje in het centrum van de verdediging. Dat is gewoon licht, ook op de flanken voorin. Ze hebben op dit moment geen concurrent. In de breedte is het wat te licht voor een heel jaar eredivisievoetbal."