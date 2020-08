Friese gemeentes met handen in het haar over begroting, ondanks nieuw steunpakket

Fred Veenstra is naast burgemeester van De Fryske Marren ook voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten. Hij is blij met de steun. "Ik denk dat het heel mooi is dat het Rijk op dit moment al komt met het tweede deel van het steunpakket. Dat was al toegezegd. Voor de zomer kwam het eerste deel, nu het tweede. Aan het einde van dit jaar moeten wij daar opnieuw naar kijken. Maar ik ben er tevreden mee dat dit al uitonderhandeld is. Maar of het genoeg is, daar moeten wij het maar eens goed over hebben."

Steun valt tegen

Het eerste pakket met steun leek heel wat, maar als je het verdeeld over alle gemeentes valt dat wel tegen. Veenstra: "Mijn eigen gemeente heeft van die 566 miljoen maar 660.00 gekregen. Dat is een relatief klein bedrag als je ziet dat de echte coronakosten een meervoud van dat bedrag zijn. Het is meer dan een drup water op een gloeiende plaat, maar het is denk ik nog niet genoeg als ik de verwachte afrekening kijk."

Meer dan 1,5 miljard nodig

Er is ook al onderzoek naar gedaan, zegt Veenstra. "De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een onderzoek laten instellen naar de coronakosten van gemeentes. Dat is bij 10 gemeentes onderzocht, toevallig ook bij De Fryske Marren. Daar kwam uit dat het minimum voor de verwachte kosten uitkomt op zo'n 1,5 miljard, en dat kan oplopen tot 2,8 miljard. Als je deze steunbedragen van het Rijk optellen, dan kom je daar nog lang niet op uit."

Alle gemeenten worstelen

Wat dat betreft is er nog wel zorg over hoe het komt. "Alle gemeentes zijn bezig met het opstellen van de begroting van volgend jaar. Iedereen zit met hetzelfde: hoe komt het, hoe dekken wij alle tekorten, zijn er genoeg reserves, moeten wij bezuinigen, moeten de belastingen omhoog? Daar worstelt iedereen mee. Er is afgesproken dat wij er aan het einde van dit jaar weer naar kijken. Wij hebben het tot nu toe ook alleen over bedragen voor corona, en nog niet over andere wensen die de gemeentes bij het Rijk neergelegd hebben. Bijvoorbeeld de kosten voor de jongerenzorg, kosten voor de WMO of het opnieuw verdelen van het gemeentefonds. Dat zijn belangrijke dingen waar het Rijk nog niet veel over zegt. Wij hopen dat Prinsjesdag daar wat meer duidelijkheid over geeft."

Het Rijk bepaalt waar het geld van het nieuwe steunpakket precies heen gaat. "Dat heeft het Rijk in een aantal hoofdstukken uiteengezet. Er is een bedrag voor lokale culturele voorzieningen, een bedrag voor buurt- en dorpshuizen, een bedrag om ons voor te bereiden op de verkiezingen. Zo is het allemaal in kleine delen verdeeld. Er zal binnenkort een brief moeten komen met de verdeling voor elke gemeente."