Emiel Stoffers maakt Friese actiefilm: "Hier kan Hollywood nog wat van leren"

Eigenlijk ontstond de film naar aanleiding van een 1-aprilgrap, waarbij Emiel een film zou maken. Hij kreeg echter veel reacties dat het zonde was dat het om een grap ging. Daarom komt er dus toch een film. "Het was een wild idee van enkele maanden geleden. Nu wordt het heel concreet, we hebben wat meer tijd nu. Dan wordt je creatief. Het was een idee van onze gitarist Jeroen Seinstra en mij, daarna heb ik het voorgelegd aan Janko Krist. Hij werd ook enthousiast. Toen is het concreet geworden en hebben we een pand gehuurd aan De Hemrik. We steken al twee maanden al onze tijd hierin."

Actie-komedie

Het wordt een soort Friese actie-komedie. "Mensen willen het vaak meteen ergens anders mee vergelijken, maar dat hoeft voor ons niet. Het wordt gewoon een Friese actie-komedie met veel bekende Friesen. Alles in het Fries, het word gewoon anderhalf uur ouwehoeren. We zijn met een script bezig geweest, daar kan Hollywood nog wat van leren."

Een moordenaar

Emiel wil al wel het een en ander verklappen over het verhaal. "Er is een moordenaar actief die Friese artiesten wil pakken. Ik begin 'm wat te knijpen. Ik heb al een poos een zwerver over de vloer die wat klusjes bij mij thuis doet. De hond uitlaten, de heg knippen. En dan denk ik: als ik die zwerver nu een paar centen geef, kan hij wel mijn plek overnemen in de band. Ik leer hem wel gitaarspelen en Fries zingen. Daarna gebeurt er van alles, maar dat zal ik niet vertellen want mensen moeten natuurlijk de film kijken."

Er doen dus veel bekende Friezen mee. "Wie wel of niet sterft, kan ik niet zeggen. De meesten gaan eraan, dat kan ik wel zeggen. Ik heb al contact gehad met Frerik de Swetser, Oele Plop en Gewoon Bram. Maar ook Twarres, Johannes Rijpma. Er is ons nog geen nee verkocht. Dat vind ik mooi, dat iedereen meedoet."

"Al moet ik mijn huis verkopen"

Het financieren, daar is de ploeg nog druk mee bezig. "Tot nu toe betalen we het zelf. We hebben nog niet veel kosten gehad, maar het komt nog uit eigen zak. Wij hopen dat er meer belangstelling komt en dat we sponsoren kunnen trekken. Die film komt er sowieso, al moet ik mijn huis verkopen. De opnames moeten we nog inplannen, die met Griet en Anneke gebruiken we ook als promo, dus dat is al wel opgenomen."

Wat professionele steun is er ook al. "We hebben wat acteurs, zoals Bertrie Wierenga van Goede Tijden Slechte Tijden. Daar zijn we zeer blij mee, Danny Panadero speelt de zwerver. We hopen dat de film in 2021 klaar is."