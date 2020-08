Friese studentenvereniging Bernlef merkt nog geen piek aan leden door corona

Het aantal nieuwe aanmeldingen is een beetje gelijk gebleven, vertelt Anne-Wil Bakker, voorzitter van Bernlef. "Veel Friezen die anders wel lid zouden worden, blijven eerst in Fryslân wonen omdat de lessen nu grotendeels online zijn."

De introductieweek, de KEI-week, is normaliter de manier om nieuwe leden te werven, maar die was dit jaar ook anders dan anders. "De Keiweek is normaal een week vol met feest en kennismaken met de stad en de verenigingen. Dat was dit jaar wel heel anders, omdat een groot deel nu online was. Mensen konden wel langskomen in ons gebouw voor een rondleiding, en er was elke dag een infomarkt waar we toch nog nieuwe studenten konden spreken en zo elkaar leren kennen."

Later ook nog lid worden

Bernlef is een vereniging waar je het hele jaar door lid van kunt worden, en Bakker hoopt dat er bij de open dagen in november en de Kiezelwike in januari ook nog studenten lid worden. "Vaak gaan in de loop van het jaar nog veel meer mensen op kamers, daarom hebben wij in de loop van het jaar ook nog open feesten en de Kiezelwike met andere kleine verenigingen in Groningen."

Corona heeft veel invloed op het studentenleven, en ook op een studentenvereniging als Bernlef. "We hebben ons eigen gebouw met een kroeg binnen, die is normaal open tot hoe laat het maar leuk is. We zijn nog wel open, maar naast dat we nu wel een eindtijd hebben is de setting ook anders. Waar mensen normaal overal in de kroeg staan, moet iedereen nu zitten zoals in een café, dus het is meer een borrelsfeer geworden. Activiteiten zijn natuurlijk ook lastiger geworden om te organiseren, ons kamp gaat bijvoorbeeld niet meer door."

Netwerk opbouwen

"Als je nu in Groningen komt wonen en je hebt geen colleges, dan heb je niet veel aanspraak in het begin, studieverenigingen kunnen natuurlijk ook veel minder doen nu. Een deel van de mensen dat nu lid is geworden, doet dat ook om een netwerk van vrienden op te bouwen en om een plek te hebben waar ze heen kunnen."

Zelf begint Bakker aan een stage bij FrieslandCampina, en dinsdag zal ze het bestuur van de vereniging over doen aan de nieuwe voorzitter.